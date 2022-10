Maltempo nelle Filippine, falliti 2 tentativi di atterraggio: al terzo l'aereo finisce fuori pista

Paralizzato per alcune ore l'aeroporto internazionale di Mactan, nelle Filippine, uno degli scali più trafficati del Paese, dove un un aereo della Korean Air è finito fuori pista. Dopo due tentativi di atterraggio falliti, per via delle condizioni metereologiche, al terzo il volo Korean Air KE631 è finito fuori pista. Tanta paura per i 162 passeggeri a bordo e 11 membri dell'equipaggio, che hanno dovuto utilizzare gli scivoli di emergenza. Nessuno risulta ferito. Visibili i danni al ventre anteriore del velivolo.