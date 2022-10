Il vigile del fuoco tiene la mano all'anziana salvata sul canotto, acqua e fango sommergono tutto

Esondati il torrente Baiata, nel Trapanese, ed il fiume Verderame, che ha allagato alcune strade a Salina grande. I carabinieri, che erano in zona per verificare la situazione, sono intervenuti in aiuto di alcune famiglie in difficoltà raggiungendo le loro case ed aiutandole a mettersi in salvo.

I mezzi dei volontari della Protezione Civile Siciliana sono al lavoro ma la situazione più critica si registra in località Salina Grande dove decine di persone sono state soccorse dai carabinieri e sono stati evacuati 20 minori extracomunitari ospiti del Cara. L'intervento è stato effettuato da un elicottero dell'Aeronautica militare.

I minori sono stati trasferiti prima e Birgi e poi condotti in altre strutture di accoglienza. E' stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco in un'abitazione della strada Marcanzotta, per soccorrere una famiglia rimasta bloccata al suo interno.