Un mare di acqua e fango nel Trapanese, immagini dall'elicottero, il video delle strade sommerse

Continua anche per oggi l'allerta meteo in Sicilia. Ieri violento nubifragio nel Trapanese, esondato il torrente Verderame, famiglie isolate e sfollati. Oltre 40 gli interventi svolti oggi dai vigili del fuoco nella provincia, fondamentale il lavoro dei soccorritori fluviali, che hanno soccorso complessivamente 30 persone, tra cui due neonati e una bambina di 5 anni.

Ieri in Sicilia sono esondati tre torrenti e molte persone sono state soccorse, tra cui un bambino rimasto isolato con la famiglia.

Per sfuggire all'acqua in diversi si sono rifugiati sui tetti. I temporali hanno colpito anche l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, alla diramazione per Birgi, dove sorge l'aeroporto, l'acqua ha invaso le carreggiate e il traffico è stato temporaneamente bloccato. Intanto nella notte forti piogge si sono abbattute nella zona di Maratea, in provincia di Potenza, in Basilicata, e sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. Una frana ha interrotto la SS 18 Tirrenica all'altezza del km 239.

Al momento non si registrano persone ferite.