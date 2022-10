Marco Mengoni: tour nei palazzetti e nuovo album

Esce il nuovo album di Marco Mengoni - 'Materia (Pelle)', che arriva a meno di un anno dal successo multiplatino di 'Materia (Terra)', pubblicato nel dicembre 2021. E in concomitanza con l'uscita dell'album è partito anche il tour nei palazzetti, tutto sold out, di Mengoni che, proprio in occasione della prima tappa milanese, annuncia il grande ritorno negli stadi con '#MarcoNegliStadi' che il prossimo anno lo portera' a Padova (20 giugno), a Salerno (24 giugno), a Bari (28 giugno), a Bologna (1 luglio) e a Torino (5 luglio).