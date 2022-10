Maria Chiara Giannetta: "Studiate" è l'unico consiglio che sento di dare ai giovani

Alla Festa del Cinema di Roma 2022, nello spazio “Lazio, Terra di Cinema”, tra i protagonisti di CineCampus Masterclass, l'iniziativa ideata e organizzata da Roma Lazio Film Commission, è arrivata Maria Chiara Giannetta, una delle attrici italiane più amate del momento.

Maria Chiara, che è stata anche una delle “regine” della 72° edizione del Festival di Sanremo, è nota al grande pubblico per serie di successo come “Don Matteo”, “Blanca” e “Buongiorno Mamma”, ma nell'incontro di CineCampus ha raccontato anche i suoi esordi, tra l'accademia Silvio D’Amico e il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Alle domande sulla sua partecipazione in Don Matteo 14, non ha chiuso le possibilità e sono stati in tanti a sperare che quella con il collega Maurizio Lastrico non fosse solo amicizia, come invece confermano i due: "Non vogliamo annoiare il pubblico, se ci sono idee convincenti noi (io e Maurizio) ci saremo sicuramente. Per me è molto divertente girare Don Matteo".

"Per fortuna, sul set di Don Matteo, ho conosciuto Maurizio Lastrico, ci siamo completati davvero io e lui, è stato un incontro fantastico a livello artistico. E anche il pezzo comico fatto per Sanremo insieme a lui è nato quasi sul set di Don Matteo, quando facevamo le battute in stile trapper tra PM e Capitano. Abbiamo preso spunto da lì, ed è stato scritto e rielaborato in pochissimo tempo".

Poi, ha parlato anche del suo personaggio ipovedente Blanca Ferrando: "La storia di Blanca è molto lunga, conoscevo il progetto da due anni, desideravo quel ruolo, ma sapevo che non era assolutamente facile ottenerlo. Ma forse era destino: quando Blanca sarebbe dovuta partire, io stavo girando 'Buongiorno Mamma' e avevano proposto il ruolo di protagonista ad un’altra attrice che però rifiutò e così il lavoro slittò ed io ebbi la parte".

Dopo le domande fatte dai giovani presenti, che chiedevano consigli per intraprendere il percorso d'attore, non poteva mancare quella sull'avvicendamento Terence Hill - Raoul Bova in Don Matteo: "Terence è insostituibile, per me è uscito un mito ed è entrato un collega".