Un matrimonio 'da cani'. A Manila 15 'coppie canine' si sposano con la benedizione del sacerdote

Giornata di matrimoni e benedizioni a Manila, nelle Filippine. A celebrare la loro unione però non sono coppie formate da uomini e donne, bensì cani e cagnoline accompagnati dai loro padroni.

Le ‘coppie canine’ hanno fatto il grande passo in un parco vicino a un centro commerciale dove centinaia di animali, tra cui gatti, conigli e porcellini d'India, hanno ricevuto anche la benedizione con l’acqua santa da parte del sacerdote celebrante.

I pomerania Michi e Mochi erano tra le 15 coppie a quattro zampe che si sono unite in matrimonio. I loro proprietari, che si sono uniti a centinaia di altri amanti degli animali domestici per la benedizione degli animali, hanno detto che i neo sposi, vestiti con un abito e uno smoking per l'occasione, sono stati in grado di cementare la loro unione dopo aver avuto recentemente i loro cuccioli.

Si tratta della prima cerimonia in presenza dalla pandemia, in occasione della Giornata Mondiale degli Animali - celebrata in tutto il mondo in riconoscimento dei diritti e del benessere degli animali.

Il motivo per cui le benedizioni degli animali domestici sono importanti è per assicurare loro protezione, la guida del Signore e, soprattutto buona salute e la lunga vita.