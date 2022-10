"I tempi per il nuovo governo sono stati rapidi anche per le condizioni interne e internazionali". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha parlato brevemente ai cronisti dopo aver conferito l'incarico a Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha precisato che tutto questo è stato possibile per la chiarezza del risultato politico emerso dalle elezioni del 25 settembre. Mattarella ha ringraziato l'esecutivo uscente che “ha fatto fronte alle esigenze di guida del paese concludendo la sua attività con il Consiglio europeo di ieri e stamane”.