Mattarella: vaccini decisivi, ma Covid non ancora sconfitto

"Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid-19. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione. La Sanità pubblica ha il compito di mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse.Tuttavia sentiamo che il periodo più drammatico è alle nostre spalle. La scienza è stata decisiva". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento per la cerimonia al Quirinale per i 'Giorni della Ricerca'.