Carenza farmaci, mancano anche alcuni salvavita. Federfarma: "Si corre ai ripari con i galenici"

“Da alcuni giorni si sta registrano nelle farmacie italiane una carenza di farmaci, anche di farmaci salvavita- denuncia il presidente di Federfarma Marco Cossolo-. I farmaci che mancano maggiormente sono quelli per la cura del Covid, come ibuprofene e paracetamolo”. La causa della mancanza di medicinali è dovuta ad una carenza degli imballaggi come carta, plastica e vetro ma, annuncia Farmindustria, iniziano a mancare anche i principi attivi.

“Per ovviare al problema- aggiunge Cossolo- le farmacie italiane stanno facendo il possibile, sia con la vendita dei farmaci equivalenti ma soprattutto con le preparazioni galeniche”. “Il problema lo stiamo monitorando- conclude Cossolo- e siamo in contatto con le autorità per segnalare ogni forma di disallineamento”.

“Le aziende tendono a favorire i mercati di maggiore interesse dal punto di vista economico rispetto a quello italiano che si muove in regime controllato di prezzi- fa notare Antonello Mirone, presidente di Federfarma servizi- e che quindi limita fortemente la possibilità di razionalizzare l’attività rispetto ai costi crescenti a cui stiamo assistendo dovuti principalmente al caro carburante e al caro energia”.