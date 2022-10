Medvedev: "La produzione di armi si sta moltiplicando in tutte le direzioni, vedrete!"

Dmitrij Anatol'evič Medvedev, Primo ministro russo dal 2012 al 2020, uno degli uomini più vicini a Putin, oggi ha visitato una fabbrica di carri armati ed ha pubblicato il seguente post sul suo account Telegram:

"Oggi, sotto la direzione del comandante in capo supremo di Nizhny Tagil, è stato effettuato un controllo di controllo della produzione di carri armati presso la società Uralvagonzavod, che è il più grande produttore di veicoli corazzati.

Sono state discusse le questioni relative all'accelerazione della consegna delle attrezzature alle truppe da utilizzare nel corso dell'Operazione Speciale, nonché all'eliminazione dei problemi esistenti. Il compito era di attuare rigorosamente l'ordine di difesa dello stato in tutti i suoi parametri chiave, per prevenire interruzioni nella fornitura delle apparecchiature prodotte. Si richiama l'attenzione sulla responsabilità di tutti i coesecutori dell'ordine statale, fino a quello penale. Sono state impartite istruzioni ai ministeri e ai dipartimenti responsabili dell'ordine statale. La conformità continuerà a essere monitorata.

E inoltre. Leggendo l'analisi dei nemici, mi sono imbattuto ripetutamente in affermazioni secondo cui l'equipaggiamento militare e le armi richieste in Russia si esauriranno presto. È come se avessero sprecato tutto. Non ci sperate. La produzione di armi ed equipaggiamenti speciali si sta moltiplicando in tutte le direzioni: dai carri armati e pistole ai missili ad alta precisione e ai droni. Vedrete!"