Ondata di maltempo nel sud est dell'Australia

Nel video un quartiere di Melbourne sommerso da acqua e fango. Gli abitanti sono state salvati dai volontari del servizio emergenze.

Le inondazioni improvvise hanno sommerso centinaia di case nel sud-est dell'Australia e migliaia di persone sono state invitate a lasciare le loro case per sfuggire all'acqua che minaccia le città di tre stati.

A Victoria, il secondo stato più popoloso dell'Australia, la massa d’acqua ha reso necessaria l'evacuazione nel sobborgo di Maribyrnong, a Melbourne. Il governatore dello stato, Daniel Andrews, ha detto che 500 case sono sommerse mentre altre 500 proprietà circondate dall’acqua esondata dai fiumi.

Melbourne è la seconda città dell'Australia con 5 milioni di abitanti. Già dallo scorso mese, il Bureau of Meteorology aveva allertato per il movimento della tempesta Nina che si stava muovendo nell'oceano Pacifico, con precipitazioni superiori alla media.

Ordini di evacuazione erano stati diramati per la città di Rochester sul fiume Campaspe, a nord di Melbourne, e a Carisbrook e Seymour sul fiume Goulburn.

A nord, nello stato del New South Wales, 550 persone sono Isolate o evacuate dalla città di Forbes a causa dell'allagamento del fiume Lachlan. A sud di Forbes, parti della città di Wagga Wagga le persone sono state portate via per la rottura degli argini del fiume Murrumbidgee.

“La vera sfida ora - ha aggiunto Andrews- è che abbiamo un altro evento di pioggia la prossima settimana e il servizio meteorologico prevede più pioggia nelle prossime sei-otto settimane”.

Il servizio di emergenza statale ha dichiarato di aver effettuato 108 soccorsi nelle ultime 48 ore.