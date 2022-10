Meloni accolta a palazzo Chigi: il picchetto d'onore delle Forze Armate

Giorgia Meloni, primo premier donna della storia repubblicana, arriva nel cortile interno di palazzo Chigi per il tradizionale passaggio di consegne con il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi. Nel picchetto d'onore che passa in rassegna per il 'Presentat-arm! ci sono due lancieri di Montebello donne: una dietro le colonne al lato del portone principale del palazzo, l'altra 'presidia' con un collega l'ingresso allo scalone d'onore che porta al salone dei Galeoni dove si svolge il rito della campanella.