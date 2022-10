Meloni: "Fiera per la norma sull'ergastolo ostativo"

"Sull'ergastolo ostativo mi auguro che in sede di conversione del decreto il Parlamento possa migliorare la norma che era uscita dalla precedente legislatura, e spero che non ci debba essere un altro provvedimento come legge ordinaria". Lo afferma il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Se la legge ordinaria - aggiunge - garantisce la sopravvivenza di questo istituto abbiamo dato un segnale, che nella lotta alla mafia non intendiamo fare neanche mezzo passo indietro ma solo passi in avanti. Sono fiera del fatto che il primo provvedimento del governo contenga una norma per il contrasto della criminalità organizzata”.