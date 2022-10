Giorgia Meloni: "In Europa non sarò cheerleader di nessuno"

"Materie prime, energia, catene del valore. Noi non controlliamo più niente. È un tema che va portato in Ue. Ce ne accorgiamo oggi con l'energia, ma in pandemia" quando la "Cina ha deciso di dare priorità al mercato interno, da noi intere catene del valore non funzionavano più. È un tema. A me pare che Ue abbia perso dei treni" e non per i "sovranisti" che non comandano in Ue. Io non devo fare nessuna scelta" in Europa "la mia scelta è sempre e solo difendere l'interesse italiano, non farò mai la cheerleader di nessuno". È un passaggio della replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati.