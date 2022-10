Meloni: “Non sono arrivata fin qui per amicizie influenti. Sono una Underdog, la sfavorita”

E in ultimo, è il momento in cui traspare tutta l'emozione e anche la commozione della neo premier, scoppia l'applauso quando Meloni parla di se stessa e della sua storia: “Sono la prima donna incaricata come presidente del Consiglio dei ministri nella storia d'Italia, provengo da un'area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica, e non sono certo arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti. Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l'underdog. Lo sfavorito, per semplificare, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici”, assicura concludendo il discorso di poco più di un'ora. E dai banchi del centrodestra scatta il coro “Giorgia Giorgia” che risuona nell'emiciclo.