Meloni replica a Serracchiani del Pd: “Le sembra che stia un passo dietro agli uomini?”

“Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Non so da che cosa lei abbia evinto questa lettura ma le debbo dire che non la condivido. Stamattina ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Certo ho parlato anche di natalità e di famiglia perché ritengo una sconfitta che una donna debba rinunciare a lavorare se vuole avere un bambino”, ha detto Giorgia Meloni nella sua replica alla Camera.