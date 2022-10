Meloni ringrazia Draghi e poi il 'fuorionda': “Oggi bevo un litro d'acqua”

“Voglio ringraziare il mio predecessore, il Presidente Mario Draghi, che a livello nazionale e internazionale ha offerto la sua disponibilità per un passaggio di consegne veloce e sereno, anche se il nuovo Governo è guidato dall'unico partito all'opposizione, si è molto ricamato su questo, ma non c'è nulla di strano”, sono state le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia che approfitta degli applausi per dissetarsi: “Oggi bevo un litro d'acqua”.