Meloni risponde così al generale ugandese che le aveva offerto 100 mucche Nkore per averla in sposa

“I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!!” è uno dei messaggi apparsi sul profilo ufficiale del generale Muhoozi Kainerugaba è che hanno come destinatario Giorgia Meloni. Il comandante in capo delle forze di terra, nonché figlio del presidente Yoweri Museveni, ha offerto delle mucche Nkore alla leader di Fratelli d'Italia. La proposta, non è chiaro se a mo' di sostegno politico o corteggiamento internazionale, è stata formulata su Twitter. A pochi giorni di distanza una cronista è tornata sulla strampalata proposta del Generale ugandese e all'arrivo di Meloni a Montecitorio le ha chiesto: “Le prenderà le 100 mucche”. La leader di Fratelli d'Italia ha risposto lapidaria: “Lo trovo fuori luogo” e facendosi spazio tra i giornalisti ha continuato: “Fatemi lavorare”.