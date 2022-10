Le previsioni del tempo per sabato 29 ottobre

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali cielo poco nuvoloso con nubi alte e stratificate di passaggio e ancora con foschie dense o locali banchi di nebbia in Val Padana, specie lungo il corso del Po. Temperature stazionarie, fino a 23-25°C in pianura. Venti deboli occidentali. Sulle regioni centrali cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in transito e foschie dense al primo mattino sui fondovalle appenninici e coste adriatiche. Temperature stazionarie e sempre molto miti, in lieve calo nei valori massimi lungo il versante adriatico. Venti deboli nordoccidentali e mari poco mossi.



Sud e Isole

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato al sud e sulle isole maggiori a parte innocui e localizzati addensamenti sulla Sicilia e le aree ioniche. Temperature in leggera e flessione e in genere comprese tra 21°C e 27°C. Venti deboli dai quadranti orientali con rinforzi moderati sulla Puglia e la Calabria ionica.