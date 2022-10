Mi-8 ucraino vola a bassa quota sul fiume Siverskyi

Il Mi-8 è un elicottero da trasporto multiruolo, di fabbricazione sovietica e prima e russo poi, sviluppato negli anni sessanta ed entrato in servizio con le Forze armate sovietiche nel 1967.

Dal maggio scorso è utilizzato anche dagli ucraini. E' stato progettato per compiere missioni di trasporto e collegamento ed è in grado di compiere operazioni di scorta armata e di supporto alle forze speciali.

Nel video l'elicottero sta sorvolando il fiume Siverskyi Donetsk, il principale corso d’acqua del Donbass, dove nei mesi si sono combattuti diversi scontri tra le forze ucraine e quelle russe. Il fiume, che dall'area di Belgorod in Russia scorre per l’Ucraina orientale fino a riversarsi nel Mar Nero una volta rientrato in Russia, è un limite che disegna una vera e propria area strategica.

Per il Cremlino, il Siverskyi Donets è un ritorno al passato. Quel fiume ha sempre rappresentato qualcosa di più di un semplice corso d’acqua, diventando per molti secoli una barriera alle scorrerie dei cosacchi e di qualsiasi nemico provasse a penetrare da sud una volta conquistata la Crimea e dato vita alla Nuova Russia.