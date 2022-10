Milan - Monza 4-1: i gol della partita

Il Milan non sbaglia contro il Monza, s'impone 4-1 e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato. A San Siro decidono la doppietta di un inarrestabile Brahim Diaz (uscito poi per un risentimento muscolare), il primo sigillo in rossonero di Origi e il solito Leao, che permettono a Pioli di raggiungere i 26 punti in classifica e agguantare momentaneamente il Napoli in vetta, in attesa della sfida dei partenopei contro la Roma. Secondo ko di fila invece per gli uomini di Palladino, a cui non basta il gol di Ranocchia: i biancorossi restano inchiodati a quota 10.