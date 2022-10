Mina anticarro mette fuori uso il tank ucraino, storditi i militari rispondono alla raffica di colpi

L'avanzata dei militari ucraini nell'oblast di Kherson sta mettendo in difficoltà i russi, che seppur in ritirata in alcune aree rispondono alla controffensiva. In queste immagini un tank ucraino resta vittima di una mina anticarro. A primo impatto i militari, seppur storditi, non sembrano feriti e come possono raggiungono un riparo sicuro per rispondere ai colpi sparati dal nemico. La body cam di uno dei militari documenta i terribili momenti dell'imboscata.