Mind in vetrina a Detroit. Igor De Biasio: "Siamo un'eccellenza mondiale"

"L'invito al World Economic forum, dedicato ai temi della rigenerazione urbana e della sostenibilità, è certamente per Arexpo un motivo di orgoglio perché dimostra che il progetto Mind viene riconosciuto come una eccellenza a livello globale".

Così Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, chiamato a partecipare al World economic forum di Detroit dedicato ai temi della trasformazione urbana.

De Biasio è intervenuto nella sessione 'Harnessing the power of innovation disctrics' insieme ad altri soggetti internazionali provenienti dagli Stati Uniti, Colombia e Canada.

Il summit, in particolare, è stato l'occasione per presentare l'esperienza di Arexpo come modello di un soggetto pubblico finalizzato a sviluppare progetti urbani complessi valorizzando in modo efficace la collaborazione pubblico privato. Il forum ha rappresentato anche l'opportunità di iniziare una relazione stabile con il centro di Detroit sulla trasformazione urbana.