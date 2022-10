Mistero sull'ex presidente Hu Jintao, scortato fuori dalla cerimonia del Congresso del Partito

L'ex presidente cinese Hu Jintao è stato scortato fuori dalla cerimonia di chiusura del Congresso del Partito Comunista cinese. Apparentemente indebolito, il 79enne, che è stato presidente della Cina dal 2003 al 2013, è stato indotto dal personale ad alzarsi dal suo posto accanto a Xi Jinping nella prima fila del Palazzo del Popolo. Dapprima restio, è apparso contrariato prima di essere preso per un braccio da un impiegato che lo ha portato all'uscita. Hu Jintao ha avuto un breve scambio finale con Xi Jinping e con il premier Li Keqiang. Questa insolita uscita dell'ex presidente non è stata immediatamente spiegata o riportata dai media ufficiali. Hu Jintao aveva destato un po' di stupore in apertura di congresso domenica scorsa mostrandosi invecchiato e con i capelli ormai completamente bianchi. Xi Jinping, 69 anni, dovrebbe ottenere un terzo mandato come segretario generale del partito questo fine settimana, cosa che gli garantirebbe un terzo mandato presidenziale il prossimo marzo.