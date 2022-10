Incendio in un appartamento a Milano: muore un disabile di 77 anni

E' stata probabilmente una sigaretta a innescare l'incendio in cui ha perso la vita un uomo di 77 anni (non una donna come emerso in un primo momento). E' quanto avrebbe accertato la Polizia scientifica e i Vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme divampate nell'appartamento al piano terra della palazzina di quattro piani al civico 183 di via Lorenteggio a Milano.

Il corpo carbonizzato dell'uomo è stato trovato nella sala vicino a una poltrona dove si suppone che si trovasse seduto, addormentato. Le fiamme - a quanto si apprende dai vigili del fuoco, che hanno impiegato circa un'ora per domare l'incendio - hanno interessato solo il salotto della casa, stanza in cui si trovava l'anziano morto. Agibile invece il resto dell'edificio. Non risultano feriti.