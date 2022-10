Musk entra nella sede di Twitter con un lavandino: "Fatevene una ragione"

Elon Musk pubblica un video su Twitter che lo immortala mentre entra nel quartier generale della società di San Francisco con un lavandino in mano. "Let sink in! (fatevene una ragione)” è la didascalia che accompagna il tweet. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha anche cambiato la descrizione del suo account in "Chief Twit". Venerdì scadono i termini imposti dal tribunale per acquistare l'azienda per 44 miliardi di dollari.

Il Wall Street Journal, citando alcune fonti, riporta che le banche finanziatrici dell'accordo per l'acquisto di Twitter iniziano a versare i fondi. Elon Musk ha infatti iniziato a inviare la cosiddetta “borrowing notice” mettendo in moto il processo di versamento dei 13 miliardi di dollari di fondi, in quello che è l'ennesimo segnale che l'operazione si chiuderà nei tempi previsti.