Il Napoli riparte da dove aveva lasciato e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato, battendo 3-1 il Torino allo stadio Maradona. Decidono la doppietta di Anguissa e il sigillo, il quinto in Serie A, di un sempre piu' determinante Kvaratskhelia. Per i granata serve invece a poco il gol di Sanabria.