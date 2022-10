Nel video i cannonieri ucraini preparano i proiettili M982 Excalibur per l'obice M777

Nel video una squadra di operatori ucraini sta usando un cannone/obice M777 armandolo con proiettili di artiglieria a portata estesa M982 Excalibur su cui è installato un potente ricevitore di navigazione satellitare GPS (Global Positioning System) che utilizza i segnali satellitari per guidare il proiettile sugli obiettivi prefissati. I proiettili sono munizioni intelligenti con capacità “spara-e-dimentica”; ovviamente, grazie al sistema di guida hanno una precisione migliore rispetto ai proiettili di artiglieria convenzionali da 155 millimetri. Gli Excalibur sono stabilizzati con pinna e canard e sono progettati per planare verso i bersagli selezionati. Sono disponibili tre varianti; ad alto esplosivo; per attacco a bersagli mobili su aree extra urbane; per attaccare i veicoli individualmente in città e su terreni accidentati. Inoltre è attualmente in fase di sviluppo una quarta variante a guida laser che può sfruttare fonti di designazione esterna (velivoli, elicotteri, veicoli, nuclei a terra etc.).