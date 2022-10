Lotta a colpi di ascia tra migranti in Via Marina a Napoli: il video

I residenti di Via Marina, nel centro di Napoli, continuano a lamentarsi per la violenza che si impadronisce delle strade durante la notte. Ed i fatti sono documentati da video come questo, ripreso da alcuni cittadini e poi postato dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli sul suo profilo Facebook: si vede uno dei contendenti che imbraccerebbe addirittura un ascia per affrontare i suoi rivali. Le segnalazioni di eventi simili, a quanto riferisce Borrelli, sono numerose e quasi quotidiane.