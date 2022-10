Nel video le sirene d'allarme in Giappone in seguito al lancio di un missile dalla Corea del Nord

Il missile balistico lanciato dalla Corea del Nord in direzione del Giappone avrebbe sorvolato il paese del Sol Levante per finire poi nelle acque del Pacifico. Lo afferma l'ufficio del primo ministro giapponese Kishida che poco fa aveva condannato fortemente i test missilistici di Pyongyang. In un primo momento, le autorità di Tokyo avevano lanciato l'allarme invitando la cittadinanza a trovare rifugio negli edifici o nel sottosuolo, pensando che il missile potesse dirigersi sul suolo giapponese.