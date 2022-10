Nel video una pattuglia della polizia ucraina abbatte un drone in arrivo

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato oggi che l'Iran è responsabile di "omicidi di ucraini", accusando il Paese di aver fornito alla Russia i droni utilizzati per attaccare Kiev questa mattina. "L'Iran è responsabile di omicidi di ucraini. Un Paese che opprime il proprio popolo sta ora fornendo armi ai mostri russi per omicidi di massa nel cuore dell'Europa. Questo è ciò che significano business incompiuti e concessioni al totalitarismo. Il caso in cui le sanzioni non bastano", ha scritto Podolyak su Twitter. L'Ucraina ha segnalato una serie di attacchi russi con droni Shahed-136 di fabbricazione iraniana nelle ultime settimane. L'Iran nega di aver fornito i droni alla Russia.