Nel video una squadra della "Georgian Legion" conquista una posizione russa

Nel video una squadra della Legione Georgiana conquista una posizione russa mettendo in fuga i soldati nemici. La Georgian National Legion o Georgian Legion è un'unità militare inizialmente formata da volontari georgiani che combattono per l'Ucraina. Si è formata nel 2014 dopo l'inizio della guerra nel Donbass, inizialmente contava solo 6 membri georgiani, in seguito è cresciuta e si è distinta per l'arruolamento di foreign fighters, soprattutto americani, canadesi e del Regno Unito.

Nel febbraio 2016, la “Legione Georgiana” sarebbe stata ufficialmente integrata nel 25° battaglione di fanteria meccanizzata "Kyiv Rus" delle forze armate ucraine, sotto il comando generale della 54a Brigata Meccanizzata, ma nel dicembre 2017 la Legione si sarebbe ritirata dalla brigata che ha poi sempre negato di averla avuta tra i suoi ranghi.

Durante l'invasione russa dell'Ucraina del 2022 l'unità ha preso parte al combattimento sin dai primi giorni ed è stata coinvolta nell'addestramento dei civili. Alcune fonti affermano che sarebbero più di trecento i cittadini stranieri che avrebbero chiesto di entrare nella Legione la cui politica è di accettare solo i combattenti esperti o i veterani militari.