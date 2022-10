New York, il video dell'uomo misterioso in abiti eleganti che salta sul tetto di un grattacielo

Vere e proprie acrobazie limitate da un vestito elegante, accompagnato da scarpe a dir poco scivolose in una giornata di pioggia. Protagonista un uomo ripreso mentre è intento a passare da una finestra all'altra di un palazzone di New York piuttosto alto.

Le immagini riprendono, in particolare, un edificio situato nel distretto finanziario di West Street nel quartiere Lower Manhattan.

A catturare la “sfida con la morte” è stato Erik Ljung che si trovava dall'altra parte della strada. “Eravamo in una sala conferenze e mi hanno chiesto di fare delle foto” ha raccontato Ljung, che ha continuato: “Sono andato alla finestra per controllare la luce e ho notato immediatamente questo ragazzo che saltava da una parte all'altra”. Dopo tante ricerche, e strampalate idee proposte dal popolo della Rete, è uscito fuori il nome. L'uomo nel video è il direttore di un'azienda edile impegnata in una ristrutturazione richiesta in seguito a una perdita d'acqua.