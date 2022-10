Nicassio (Airc): “Sacrifici, sogni e condivisione. Sono questi gli ingredienti della mia ricerca”

Il lavoro del ricercatore è duro e faticoso, un impegno costante che spesso è animato da grande passione e dedizione. Lo sa bene Francesco Nicassio, ricercatore Airc presso la Fondazione Istituto italiano di tecnologia di Milano. Insieme al suo team di giovani scienziati porta avanti le ricerche dedicate all'infinitamente piccolo, i micro RNA, minuscole molecole che controllano il destino e l'identità delle cellule e la cui degradazione contribuisce allo sviluppo dei tumori al seno.

“Sacrifici, sogni e dedizione, sono questi gli ingredienti della mia ricerca” spiega Nicassio che racconta: “Quando dei giovani ricercatori si rivolgono a me per dei consigli e si demoralizzano ai primi fallimenti io spiego loro che proprio per questo la nostra attività si chiama ri-cerca, altrimenti si chiamerebbe semplicemente cerca. I fallimenti ci sono, fanno parte del cammino del ricercatore e sono parte integrante del nostro lavoro, anzi, devono essere valorizzati per trasformarsi in risorsa".