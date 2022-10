Nobel per la Pace al bielorusso Bialiatski "simbolo della lotta globale per i diritti umani"

“Ales Bialiatski lotta per la libertà e la giustizia in Bielorussia da diversi anni ed è anche diventato il simbolo per la lotta globale per i diritti umani”. Così ha commentato il Nobel per la Pace, Svetlana Tikhanovskaya, dissidente bielorussa soprannominata in Francia la "De Gaulle bielorussa".

“Questo premio è un forte messaggio di sostegno per tutti i bielorussi che con forza reagiscono e si oppongono alla tirannia” ha continuato Tikhanovskaya, diventata leader dell'opposizione dopo che il marito Sergei Tikhanovsky è stato condannato a 18 anni di reclusione per aver osato candidarsi alle elezioni presidenziali contro il presidente Alexander Lukashenko. “È un messaggio di solidarietà a tutti coloro che, come Ales Bialiatski e mio marito, sono in prigione. Molti prigionieri politici subiscono condizioni subumane senza alcun accesso al mondo esterno”.

"Questo premio non lo libererà ma ricorderà a noi e a tutto il mondo quello che è il dovere comune di tutti noi far sì che tutti i prigionieri politici siano liberati” ha concluso.