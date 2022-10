Nobel per la Pace all'ong russa Memorial: il riscatto dopo il colpo di mano di Putin

Questo premio “Riconosce il lavoro della associazione Memorial fondata negli anni ‘80 nel periodo della Perestroika da storici e dissidenti, aveva il fine di studiare la storia delle repressione sovietica e lottare per i diritti civili e politici dei cittadini dell’unione sovietica e poi dei paesi post sovietici come Russia Ucraiana… E' stata poi chiusa da Putin lo scorso dicembre e questo premio gli riconosce il ruolo che ha svolto in questi anni”. Queste le parole del professor Simone Bellezza del direttivo Memorial.