Non solo pro: parastinchi "intelligenti" anche per calciatori in erba

Portare la data analysis nel calcio tra i giocatori non professionisti e nelle giovanili, dove non c'è la tecnologia sofisticatissima di cui dispongono le prime squadre. Ora, al posto delle pettorine comunemente usate dai club non pro, che raccolgono solo i dati atletici dei giocatori, ecco che arrivano i parastinchi connessi "alla portata di tutti", frutto della ricerca italiana.

Spiega Aldo Comi, Ceo della startup Soccerment: "La misurazione dei parametri degli atleti diventa inclusiva e alla portata di tutti grazie ad un’accurata analisi delle performance, per migliorarsi e magari essere notati da un grande club”.

Il dispositivo analizza e condivide i dati via app e dashboard dedicate. Al suo interno, cinque sensori (due accelerometri, un magnetometro, un giroscopio ed un gps) permettono di rilevare i dati atletici (km percorsi, velocità massima, numero di sprint e di accelerazioni) e tecnici della performance (numero di passaggi, cross, tiri, potenza di tiro), oltre a geolocalizzarli all’interno del campo.