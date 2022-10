Nuova forza congiunta, arrivati in Bielorussia i primi soldati russi

I primi soldati russi a prendere parte a una nuova forza congiunta con le truppe bielorusse sono arrivati in Bielorussia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Minsk. "I primi convogli di militari russi del gruppo di forze regionali sono arrivati in Bielorussia", ha affermato il ministero, aggiungendo che la loro missione è "esclusivamente rafforzare la protezione e la difesa del confine".

Il vicecomandante russo: “Siamo arrivati in Bielorussia, onestamente la cerimonia di benvenuto ci ha piacevolmente sorpresi, molto accogliente. Siamo venuti qui per aiutare il fraterno popolo bielorusso, Siamo pronti ad eseguire ogni istruzione che riceveremo dal comando. Abbiamo spirito combattivo e siamo pronti per ogni missione”.