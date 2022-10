Orban attacca il piano individuale della Germania sul gas: "In Europa è iniziato il cannibalismo"

Quella del piano tedesco di sostegno energetico da 200 miliardi di euro “è stata una notizia esplosiva, la Germania è nella condizione di salvare le proprie compagnie con centinaia di miliardi di euro. Non c'è una soluzione europea comune per aiutare le società europee. Certo, le sanzioni sono state imposte a tutti ma non c'è un fondo finanziario comune per compensare le conseguenze economiche. Per questo motivo i Paesi ricchi salveranno le proprie compagnie con ingenti somme di denaro, mentre quelli poveri non possono. È l'inizio del cannibalismo nell'Unione europea”, così il premier ungherese Viktor Orban, in un video, postato su Twitter dal suo consigliere Balasz Orban. “Bruxelles deve fare qualcosa a riguardo, altrimenti distruggerà l'unità Europea”, ha concluso.