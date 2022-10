Paesaggi sonori a Maker Music: intervista a Andrea Lai

Sono NAIP, Samuel, Frenetik&Orang3, Studio Cliché, con la curatela di Andrea Lai per Maker Music , i protagonisti del primo Soundscape d'Italia: dal 7 al 9 ottobre 2022 all’interno di Maker Faire Rome The European Edition - la manifestazione sull'innovazione promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma che si terrà per il suo decennale negli spazi del Gazometro di Roma - il primo spazio musicale immersivo che supera il normale concetto di concerto frontale e che, sfruttando le nuove frontiere della tecnologia applicata alla creatività musicale, crea un paesaggio sonoro in cui il pubblico posto al centro viene circondato e attraversato dal suono stesso, aumentato attraverso l'impianto diffuso nell'area.

Soundscape è un paesaggio sonoro all'interno del quale si innestano le perfomance live degli sperimentatori del suono, per dare vita a un’esperienza che unisce i linguaggi creativi contemporanei e con essi accende un cono di luce sulle nuove frontiere della tecnologia applicata al visual, al suono e alla sua riproduzione, inserendo il concetto di "suono aumentato".

A confronto nello spazio Soundscape nei 3 giorni di staffetta musicale di Maker Music, guidati dalla curatela di Andrea Lai, quattro artisti che hanno fatto dell'innovazione e delle nuove frontiere di sperimentazione artistica la loro cifra stilistica: NAIP, che ha portato la tecnologia all’attenzione del grande pubblico grazie a XFactor, posizionandosi tra i personaggi più originali ed eclettici degli ultimi anni, giocando con i generi e la fusione tra discipline artistiche; Samuel, sperimentatore d'eccellenza della scena italiana, tra i primi protagonisti assoluti della svolta musicale italiana dagli anni Novanta a oggi; Frenetik e Orang3 produttori e polistrumentisti autori di hit per Coez, Gemitaiz, Salmo, Achille Lauro, Clementino, Ensi , Francesca Michelin e Emma Marrone, con le loro ritmiche urban, hip hop e soul tra suoni larghi, dilatati e senza gravità. Al fianco di ognuno di loro, Studio Cliché: collettivo di creativi e professionisti delle installazioni immersive crossmediali, sperimentatori di visioni e tecnologie.