I video dell'incendio in un grattacielo di Islamabad

È scoppiato un incendio al terzo piano del Centaurus Mall, un famoso centro commerciale a Islamabad, secondo i rapporti locali. L'edificio ha appartamenti ai piani superiori e i video pubblicati sui social media hanno mostrato che l'incendio si è diffuso rapidamente su diversi piani. Il filmato trasmesso dalla televisione pakistana mostra il fumo che si alza dall'edificio. Altre clip pubblicate su Twitter hanno mostrato persone che si precipitavano giù per le scale mobili del centro commerciale in preda al panico mentre tentavano di lasciare l'edificio. Le persone sono state evacuate in sicurezza, ha confermato la polizia di Islamabad su Twitter.

"L'edificio sarà sigillato, una volta completate le operazioni di soccorso, per ordine del vice questore della città fino a quando non saranno indagate le cause dell'incendio. Nessuno potrà entrare", ha detto la polizia di Islamabad in un tweet. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato di aver ordinato alle autorità competenti di agire immediatamente. “È un vero peccato che questo incidente sia avvenuto in questo noto centro commerciale. Prego che non ci siano perdite di vite umane. Condoglianze e solidarietà per le perdite finanziarie delle vittime", ha twittato Sharif.