Lo sfogo di Egonu dopo il bronzo: "Mi hanno chiesto perché sono italiana"

Paola Egonu è uno dei simboli della nazionale italiana di pallavolo. Durante la finale per il terzo e quarto posto tutti hanno notato che sul suo volto non compariva mai un sorriso. In un primo momento si è pensato al dispiacere per la mancata finale per l'oro. Poi poco dopo la fine della partita è iniziato a circolare un video, con un vero e proprio sfogo della fuoriclasse italiana. Parlando con una persona del pubblico, in lacrime, ha detto: “E' stancante. Mi hanno chiesto perché sono italiana. Questa è l'ultima partita che faccio con la nazionale”.