Parigi: atleti di parkour scalano le vetrine dei negozi per spegnere luci e insegne rimaste accese

Si danno appuntamento nelle tarde ore della sera e della notte per le strade di Parigi per dare il loro contributo al risparmio energetico in questa fase di crisi.

Sono atleti che praticano la disciplina del Parkour e che, a loro modo, sono diventati degli attivisti contro lo spreco dell'energia elettrica. Scalano le vetrine dei negozi per spegnere le luci lasciate accese tutta la notte.

"È un piccolo passo, ma un po' alla volta, accadrà e arriveremo a un punto in cui tutte le insegne dei negozi saranno spente di notte".