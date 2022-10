Il video della perdita nell'oleodotto che porta il petrolio russo in Germania

È stata rilevata una grossa perdita in un oleodotto sotterraneo in Polonia, la via principale attraverso la quale il greggio russo raggiunge la Germania. L'operatore polacco, PERN, ne ha dato notizia mercoledì annunciando di aver individuato una fuoriuscita a circa 70 chilometri dalla città polacca di Plock.

L'incidente arriva dopo le perdite verificatesi alla fine del mese scorso nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che corrono lungo il fondale marino del Baltico, nel quadro dello scontro energetico tra Russia e Occidente.

Un funzionario della sicurezza del governo polacco, Stanislaw Zaryn, ha dichiarato che è troppo presto per fare ipotesi sulle cause della fuoriuscita. Una indagine tecnica è in corso. "Tutte le ipotesi sono possibili", ha twittato Zaryn, aggiungendo che “l'entità del guasto non pregiudica la sicurezza della Polonia”.

In una nota del ministero dell'Economia tedesco si legge che, stando alle prime informazioni provenienti da Varsavia, i danni all'oleodotto Druzhba non sarebbero di origine dolosa. L'ipotesi di un sabotaggio rimane però aperta. Nella stessa nota si precisa infatti che le informazioni non sono ritenute definitive.

L'oleodotto Druzhba, che in russo significa "Amicizia", è uno degli oleodotti più lunghi del mondo edopo aver lasciato la Russia, si dirama per portare il greggio in Bielorussia, Ucraina, Polonia, Ungheria, Austria e Germania.