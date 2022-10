Polemiche sulla scorta del premier Pedro Sánchez: 20 "auto blu" sfilano sulla pista dell'aeroporto

Auto, moto e pullman hanno accompagnato l'arrivo di Pedro Sánchez all'aeroporto di La Coruña. Lungo la pista hanno sfilano venti mezzi della delegazione in vista dell'incontro con il Cancelliere della Germania, Olaf Scholz. Al vertice interministeriale ispano-tedesco, cui si è affrontato il tema della crisi energetica e del gasdotto MidCat, erano presenti ben 15 i ministri di entrambi i governi. Nonostante l'importanza dell'impegno, in tanti in rete hanno criticato le immagini del premier affiancato da una “scorta esagerata”.