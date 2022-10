Polizia chiamata in una scuola di Parma per sedare una rissa: in un video un 14enne bloccato a terra

Un intervento di polizia in una scuola, richiesto dalla stessa preside per sedare una lite, ma le cui modalità, immortalate in un video immancabilmente finito in rete, stanno facendo discutere anche per la giovanissima età dei protagonisti.

E' successo lo scorso 12 ottobre all'Istituto Tecnico Budoni di Parma, quando due agenti di polizia sono entrati nel corridoio della scuola. In un video, diffuso dal Collettivo studentesco autorganizzato che parla di un "abuso di potere", si vede uno dei due agenti che immobilizza a terra un ragazzo di 14anni di fronte agli altri compagni.

"La preside - afferma il Collettivo, in un durissimo comunicato - ha minacciato gli studenti che hanno ripreso la scena, di denuncia. Gli studenti che hanno quindi filmato l'accaduto rischiano una denuncia per un'iniziativa divulgativa assolutamente legittima. Questa è una chiara dimostrazione da parte della scuola di voler insabbiare e sminuire l'accaduto, limitandone la circolazione". In effetti nello stesso video si vedono persone adulte che intimano al giovanissimo autore del video di smettere di filmare mentre i poliziotti intervengono, di fronte agli altri ragazzi usciti dalle aule per il trambusto provocato.

La notizia dei fatti era uscita nei giorni scorsi sulla Gazzetta di Parma, che aveva parlato di uno scontro durante la ricreazione tra due quattordicenni che si sono presi a calci e pugni. Un 'match di pugilato' (ripreso dai telefonini e già allora finito in rete) che nessuno è riuscito a bloccare.

La dirigenza della scuola chiamò le forze dell'ordine. "Al di là di quel che farà la polizia - disse la preside dell'istituto- procederemo secondo il regolamento interno. Si riunirà il consiglio di classe e prenderà i provvedimenti".