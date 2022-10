Presentato UnoSguardoRaro, il festival vicino a coloro che convivono con malattie rare o disabilità

Presentata ieri alla Festa del Cinema la VII edizione di UnoSguardoRaro - RDIFF, il Festival internazionale di Cinema che seleziona e promuove le migliori opere video, provenienti da tutto il mondo, che affrontano le sfide della vita con una malattia rara o una condizione di diversità.

Il Festival è stato uno dei primi progetti culturali che, grazie al cinema, ha iniziato a scardinare gli stereotipi e il muro di isolamento che accompagna chi vive una condizione di fragilità legata alle malattie rare e alla disabilità.

L’ edizione 2022, che si tiene dal 10 al 22 novembre è ricca di novità. Il Festival inaugura la VII edizione a Berlino con la partecipazione di ACHSE, la Federazione della Associazioni di malattie rare tedesca, poi la manifestazione riparte da Roma con appuntamenti in diversi luoghi: il 13 alla Casa del Cinema, il 14 novembre alla Biblioteca Goffredo Mameli, il 15 al Policlinico Gemelli Sala Cinema in collaborazione con MEDICINEMA, il 16 all’Istituto Cine Tv R. Rossellini; il 18 e 19 torna alla Casa del Cinema per la proiezione delle opere finaliste e il 20 per le premiazioni. Il Festival si conclude il 22 a Milano presso la Sala Cinema Ospedale Niguarda, sempre in collaborazione con MEDICINEMA, con un programma di proiezione dei migliori corti partecipanti alle varie edizioni.