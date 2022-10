La paziente a Sunak: “Peccato che il governo non paghi di più gli infermieri. Devi provarci di più!”

Il primo ministro britannico Rishi Sunak, in oggi visita all’ospedale di Croydon a Londra, ha incontrato infermiere e pazienti, dedicando del tempo a parlare con loro.

Quando il premier ha chiesto a una anziana degente se il personale si era preso cura di lei “davvero bene”, la donna ha risposto: “Lo fanno sempre. È un peccato che non li paghi di più”. Sunak le ha detto che il suo governo ci stava provando, ma lei ha ribattuto: “No, non ci stai provando, devi provarci di più”. Il primo ministro ha risposto: “Va bene, lo farò”.

L’anziana ha aggiunto che Sunak deve “prendersi cura” del Servizio sanitario nazionale (National health service). Rishi Sunak, il terzo primo ministro britannico in due mesi, e il suo governo stanno invece elaborando un piano di tagli alla spesa pubblica e di aumenti delle tasse per colmare il grande buco nelle finanze pubbliche.

Dall'inizio di questo mese più di 300.000 infermiere e infermieri del più grande sindacato di settore della Gran Bretagna, il Royal College of Nursing, stanno decidendo se intraprendere uno sciopero per chiedere aumenti di stipendi e l’allineamento delle retribuzioni ai livelli di inflazione vertiginosi. Il sindacato denuncia, inoltre, che anni di tagli salariali hanno dissuaso le persone dall'entrare nella professione, lasciando enormi buchi di personale in tutto il Servizio sanitario.

Il Servizio sanitario nazionale, che fornisce assistenza sanitaria gratuita dal 1948, rappresenta circa un terzo della spesa pubblica per i servizi. La pandemia del covid-19 ha aumentato la domanda da parte dei pazienti, con numeri record nelle liste d’attesa per le cure di routine: alcuni pazienti sono rimasti a languire in ambulanza per ore, altri fuori dagli ospedali.