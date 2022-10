Proteste all'università di Teheran

Convocato uno sciopero nazionale in Iran, studenti e metalmeccanici sono in piazza e all'esterno degli stabilimenti petrolchimici. Alcuni video arrivati a Rainews.it mostrano metro, università e serrande di negozi commerciali abbassate da Nord a Sud del paese dalla città di Sanandaj, Marivan e Deghgolan nel Kurdistan iraniano, a Bukan a Nord Ovest fino a Mashad nel Nord Est, in segno di protesta contro il governo che si avvia, secondo fonti interne, ad innalzare del 10% i salari e le pensioni dei dipendenti della pubblica amministrazione e delle forze armate. Una soluzione che arriva, secondo alcuni analisti, per spaccare il fronte della protesta che scuote il paese, dopo la morte di Masha Amini.

Nel giorno della mobilitazione generale si è rilevato un "massiccio" blackout della Rete, a partire dalle 6:00 di questa mattina (ora locale) e "si prevede che questa interruzione, limiterà ulteriormente la libertà di informazione" in Iran, ha twittato l'organizzazione NetBlocks, che monitora l'attività di Internet nel mondo.

Con la diffusione delle proteste, il governo è ricorso frequentemente a interruzioni o rallentamenti della connessione a Internet, soprattutto da rete mobile per fermare la lettura della protesta su internet: i cosìdetti "richiami" cioè i divieti di pubblicare e inviare video fuori dal paese, riguardano tutte le città e bisogna aspettare che le autorità sblocchino internet per riceverne ancora.