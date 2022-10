Proteste di massa a Sanandaj, forze di sicurezza tentano di respingere ma finiscono respinte

Nella capitale del Kurdistan iraniano da giorni si ripetono proteste di massa. In particolare Sanandaj era la città natale di Mahsa Amini, la 22enne morta dopo l'arresto della polizia morale perché non aveva indossato correttamente l’hijab. Un'onda di proteste per i diritti delle donne che sta interessando tutto il Paese, dove già l’aumento del divario sociale segnava una profonda rottura.